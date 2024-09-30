Розмір плантації, де росло 332 тисяч кущів рослини, дорівнював 10 футбольним полям.

За кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою одеські правоохоронці виявили плантацію конопель на 300 млн грн.

Про це повідомили у Національній поліції.

Майже 7 гектарів угідь розташовувались на території одного з сіл Роздільнянського району.

Розмір плантації, де росло 332 000 кущів конопель, дорівнював 10 футбольним полям. Ділянка, на якій вирощувалися коноплі, неодноразово оброблялась: за допомогою спецтехніки місцевого лісництва здійснювалась оранка землі та проріджувались міжряддя між рослинами.

Поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.

Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності. Правоохоронці знищили рослини.