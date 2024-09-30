За кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою одеські правоохоронці виявили плантацію конопель на 300 млн грн.
Про це повідомили у Національній поліції.
Майже 7 гектарів угідь розташовувались на території одного з сіл Роздільнянського району.
Розмір плантації, де росло 332 000 кущів конопель, дорівнював 10 футбольним полям. Ділянка, на якій вирощувалися коноплі, неодноразово оброблялась: за допомогою спецтехніки місцевого лісництва здійснювалась оранка землі та проріджувались міжряддя між рослинами.
Поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.
Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності. Правоохоронці знищили рослини.
- Раніше стадо відомо, що Національна поліція перекрила канал постачання наркотичних та психотропних речовин на територію України та Близького Сходу. За даними слідства, учасники організованої групи, до якої входив підозрюваний, купували метадон та α-PVP через Інтернет і переміщували великими контрабандними партіями до Азербайджанської і Турецької Республік та Грузії.