В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

У двох регіонах України погіршилася якість повітря через пил і смог, які потрапили до нас із Росії.

Про це повідомили у Сумському гірдометцентрі.

"Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі", – йдеться у повідомленні.

Метеорологи додали, що цю суміш із пилу та смогу "притягнув" південно-східний вітер.

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Тому радять обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна.