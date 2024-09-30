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В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
Погіршення якості повітря через пил із РФ
Фото: Сумський гірдометцентр

У двох регіонах України погіршилася якість повітря через пил і смог, які потрапили до нас із Росії.

Про це повідомили у Сумському гірдометцентрі. 

"Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу із території московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо  їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі", – йдеться у повідомленні. 

Метеорологи додали, що цю суміш із пилу та смогу "притягнув" південно-східний вітер. 

Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Тому радять обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна.

  • У Києві почала погіршуватися якість повітря у ніч на 20 вересня. Тоді причиною були пожежі у екосистемах Сумської, Київської, Чернігівської областей. 
  • Вже 23 вересня метеорологи повідомили, що задимленість у столиці почне зникати.
  • Про те, як діяти під час поганого повітря, читайте в матеріалі LB.ua "Забруднення повітря в Києві та околицях: 7 питань до лікарки про те, як це впливає на дихальні шляхи і що робити". 
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