Забруднення повітря в Києві та околицях: 7 питань до лікарки про те, як це впливає на дихальні шляхи і що робити

LB.ua поставив 7 питань про забрудення повітря, шкоду від нього для дихальних шляхів та реальні корисні дії Юлії Шукліній, лідерці напряму отоларингології медичної мережі « Добробут ».

На стан повітря впливає і відсутність вітру – речовини не можуть розсіюватися. Возний додав, що після обіду очікують на вітер, тож ситуація повинна поліпшитися.

Причина – у пожежах у екосистемах Сумської, Київської, Чернігівської областей, каже директор департаменту захисту довкілля та природних ресурсів КМДА Олександр Возний: "Радіаційний фон у столиці в нормі, уже зараз ми спостерігаємо зниження індексу починаючи з північної частини десь на 20%".

Наскільки нинішнє забруднення шкідливе для дихальних шляхів?

Будь-які викиди в атмосфері можуть бути більш чи менш шкідливими, залежно від ступеню адгезії – ступеню їхнього проникнення через захисний шар і осідання на слизовій оболонці.

Наразі концентрація цих речовин вже вдруге достатньо висока.

Слизова має війки – війчастий епітелій. Вони рухається, і по них рухається слиз, який на поверхні захищає слизову. Висока концентрація токсичних речовин спричинює порушення роботи війок. Вони злипаються, може бути неприємне відчуття комка слизу в горлі, який важко відкашляти.

Коли порушується захисний шар, інфекція легше може осідати на слизову, проникати вглиб і викликати захворювання.

Це короткостроковий вплив?

Так. Це ситуація, на яку можна вплинути простими заходами і не мати небажаних наслідків.

Особливо якщо є хронічні захворювання верхніх чи нижних дихальний шляхів.

Фото: ГУ ДСНС у Києві Димка над Києвом

Для кого забруднення більш небезпечне?

Насамперед – для людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів, які можуть у цей період загострюватися. Зараз також – сезон алергії, в Києві та області ще раніше оголосили карантин через амброзію. Її цьогоріч багато. У людей з алергією і так є через неї порушення, а токсичні речовини в повітрі можуть ще значно погіршити їхній стан. І – маленькі діти. Якщо батьки люблять гуляти з ними на свіжому повітрі і не дотримуються гігієни, в них ще імунна система розвивається, можуть бути небажані наслідки.

Що нам робити з цим на практиці?

Менше бути на свіжому повітрі, робити вологе прибирання у приміщеннях. Можна завішувати вікна навіть вологими простирадлами, щоб знизити кількість токсичних речовин в повітрі.

Пити більше рідини, промивати носа ізотонічними розчинами кожного разу після приходу з вулиці. Проточною водою обличчя й ніс після вулиці мити не треба, обличчя можна просто протерти.

Кондиціонери слід прочистити, бо вони накопичують часточки і при включенні можут забруднювати приміщення.

Треба вдягти маски? А респіратори?

Одноразові медичні маски мають певний захист від прямого потрапляння токсичних продуктів у повітрі у дихальні шляхи, але він не є високим. Є сенс, але не 100% захист. Одноразову медичну маску можна носити до двох годин, далі її слід викинути і взяти нову. Одягнув маску, походив зняв, поклав у кишеню чи сумку і потім дістав носиш знову – поганий варіант.

Респіратори гарно захищають, але вони є різних видів і важливо дотримуватись правил експлуатації. На кожному респітаторі написаний час користування. І після нього респіратор треба або викидати, або міняти фільтри, або мити, залежно від виду.

Фото: Макс Требухов

Чи треба пити якісь ліки від алергії? Ми вже чули випадки, коли українці кашляють надворі і біжать в аптеку купувати ліки “від алергії”

Кашель - рефлекторна реакція організму на подразник. Це не ознака алергії. Якщо почався кашель, ви щось вдихнули і організм завдяки кашлю цього намагається позбутися. Антигістамінні пити немає сенсу. Ще гірше, коли люди зараз п’ють препарати, які пригнічують кашльовий рефлекс.

А що робити дітям? На майданчики можна? Гойдалки від пилу тепер протирати? Чи краще піти з дитиною в дитячу кімнату в ТРЦ замість вулиці?

Ящко дитина здорова, можна гуляти на свіжому повітрі, але на весь день, а обмежити час надворі. Наприклад, не гуляти три години поспіль, а тричі по годині виходити. І щоразу після вулиці промивати носа ізоточніснм розчином. Так само якщо є кон’юктивіт чи запалення в очах – промити очі.

Можна протирати вологими серветками руки, ноги, гойдалки.

Щодо ТРЦ: найгірше і найбрудніше місце в світі – дитячі торгівельні центри. Хтось із дітей чхнув, хтось кашлянув, це все лишається на поверхнях, інші діти поповзали, руки в рот потягнули, очі потерли. Якщо можна уникнути цих кімнат, то краще уникати.

З точки зору ризик-шкода зараз краще вже на вулиці гуляти.