Забруднення повітря в Києві та околицях: 7 питань до лікарки про те, як це впливає на дихальні шляхи і що робити

Наскільки нинішнє забруднення шкідливе для дихальних шляхів?
Будь-які викиди в атмосфері можуть бути більш чи менш шкідливими, залежно від ступеню адгезії – ступеню їхнього проникнення через захисний шар і осідання на слизовій оболонці.
Наразі концентрація цих речовин вже вдруге достатньо висока.
Слизова має війки – війчастий епітелій. Вони рухається, і по них рухається слиз, який на поверхні захищає слизову. Висока концентрація токсичних речовин спричинює порушення роботи війок. Вони злипаються, може бути неприємне відчуття комка слизу в горлі, який важко відкашляти.
Коли порушується захисний шар, інфекція легше може осідати на слизову, проникати вглиб і викликати захворювання.
Це короткостроковий вплив?
Так. Це ситуація, на яку можна вплинути простими заходами і не мати небажаних наслідків.
Особливо якщо є хронічні захворювання верхніх чи нижних дихальний шляхів.
Для кого забруднення більш небезпечне?
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Насамперед – для людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів, які можуть у цей період загострюватися.
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Зараз також – сезон алергії, в Києві та області ще раніше оголосили карантин через амброзію. Її цьогоріч багато. У людей з алергією і так є через неї порушення, а токсичні речовини в повітрі можуть ще значно погіршити їхній стан.
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І – маленькі діти. Якщо батьки люблять гуляти з ними на свіжому повітрі і не дотримуються гігієни, в них ще імунна система розвивається, можуть бути небажані наслідки.
Що нам робити з цим на практиці?
Менше бути на свіжому повітрі, робити вологе прибирання у приміщеннях. Можна завішувати вікна навіть вологими простирадлами, щоб знизити кількість токсичних речовин в повітрі.
Пити більше рідини, промивати носа ізотонічними розчинами кожного разу після приходу з вулиці. Проточною водою обличчя й ніс після вулиці мити не треба, обличчя можна просто протерти.
Кондиціонери слід прочистити, бо вони накопичують часточки і при включенні можут забруднювати приміщення.
Треба вдягти маски? А респіратори?
Одноразові медичні маски мають певний захист від прямого потрапляння токсичних продуктів у повітрі у дихальні шляхи, але він не є високим. Є сенс, але не 100% захист. Одноразову медичну маску можна носити до двох годин, далі її слід викинути і взяти нову. Одягнув маску, походив зняв, поклав у кишеню чи сумку і потім дістав носиш знову – поганий варіант.
Респіратори гарно захищають, але вони є різних видів і важливо дотримуватись правил експлуатації. На кожному респітаторі написаний час користування. І після нього респіратор треба або викидати, або міняти фільтри, або мити, залежно від виду.
Чи треба пити якісь ліки від алергії? Ми вже чули випадки, коли українці кашляють надворі і біжать в аптеку купувати ліки “від алергії”
Кашель - рефлекторна реакція організму на подразник. Це не ознака алергії. Якщо почався кашель, ви щось вдихнули і організм завдяки кашлю цього намагається позбутися. Антигістамінні пити немає сенсу. Ще гірше, коли люди зараз п’ють препарати, які пригнічують кашльовий рефлекс.
А що робити дітям? На майданчики можна? Гойдалки від пилу тепер протирати? Чи краще піти з дитиною в дитячу кімнату в ТРЦ замість вулиці?
Ящко дитина здорова, можна гуляти на свіжому повітрі, але на весь день, а обмежити час надворі. Наприклад, не гуляти три години поспіль, а тричі по годині виходити. І щоразу після вулиці промивати носа ізоточніснм розчином. Так само якщо є кон’юктивіт чи запалення в очах – промити очі.
Можна протирати вологими серветками руки, ноги, гойдалки.
Щодо ТРЦ: найгірше і найбрудніше місце в світі – дитячі торгівельні центри. Хтось із дітей чхнув, хтось кашлянув, це все лишається на поверхнях, інші діти поповзали, руки в рот потягнули, очі потерли. Якщо можна уникнути цих кімнат, то краще уникати.
З точки зору ризик-шкода зараз краще вже на вулиці гуляти.