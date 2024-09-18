Залипання батьків у гаджети впливає на психічне здоров'я їхніх підлітків: дослідження

Коли батьки відволікаються на свої телефони чи гаджети під час соціальних чи сімейних взаємодій, це може вплинути на психічне здоров’я їхніх дітей у підлітковому віці.

Про це каже свіже дослідження, опубліковане в JAMA Network Open.

Така батьківська поведінка також пов’язана з вищим рівнем неуважності та симптомів гіперактивності на пізнішому етапі розвитку дитини, виявили дослідники.

«У медіа ми багато чуємо про те, що діти та підлітки проводять перед екраном, але забуваємо, що батьки також часто сидять перед екранами. Мминулі дослідження показують: поруч зі своїми дітьми батьки витрачають 1 хвилину з 3 на екран. Коли батьки використовують екрани, вони, швидше за все, пропустять, коли вони потрібні їхній дитині», – сказала Medscape провідна авторка дослідження, докторка філософії та доцентка кафедри соціальної психології Монреальського університету в Канаді Одрі-Енн Дено.

У рамках дослідження Дено та її колеги проаналізували групу матерів і 1303 підлітків 9-11 років, щоб виявити довгострокові зв’язки залипанням батьків у гаджети та психічним здоров'ям їхніх дітей.

Жінок запросили на дослідження під час їхньої вагітності у період з травня 2008 року по грудень 2010 року. Для цього дослідження підлітків оцінювали тричі — у віці 9 років (у 2020 році), 10 років (у 2021 році) та 11 років (у 2021 і 2022 роках).

Під час оцінювання підлітки заповнювали анкети щодо свого сприйняття батьківського залипання у гаджети та симптомів свого психічного здоров’я, таких як тривога, депресія, неуважність і гіперактивність. Дослідження зосередили на величині ефекту, а не на статистичній значущості.

Дані показали, що вищий рівень симптомів тривоги у дітей 9-10 років був пов'язаний з вищим рівнем залипання батьків у гаджети, коли дітям виповнилось 10-11 років.

Аналіз показав, що вищий рівень залипання батьків у гаджети, коли дітям було 9-10 років, був пов'язаний з вищим рівнем гіперактивності в них у 10-11 років та вищим рівнем неуважності у віці 11 років. Не було суттєвої різниці у статі.

Дено каже, що залипання батьків у гаджети має вплив на стан підлітків. Наприклад, вчені виявили, що коли підлітки мають вищий рівень тривоги, це може спонукати батьків більше залипати в гаджети. Тобто батьки можуть відчувати збентеження, коли їхні підлітки мають проблеми з психічним здоров’ям.

Крім того, більш високі рівні сприйнятої батьківської технічності у віці 9 і 10 років були перспективно пов'язані з вищим рівнем гіперактивності у віці 10 і 11 років і вищим рівнем неуважності у віці 11 років. Значних відмінностей за статтю не було.

«Ми виявили, що коли підлітки мають вищий рівень тривоги, це може спонукати батьків більше залипати в гаджети, — сказала Дено. – Це підкреслює, що батьки можуть відчувати труднощі, коли їхні підлітки мають проблеми з психічним здоров’ям. Ключовий висновок полягає в тому, що час, який батьки проводять за екраном, має значення, і він повинен стати частиною розмови, коли ми думаємо про психічне здоров’я дітей і підлітків».

Це дослідження проаналізувала також дитяча та підліткова психологиня, докторка Кейті Хьорлі для CNN. Вона розповідає, що регулярно чує від дітей та підлітків, що їхні батьки постійно критикують їх за залипання в телефони, але при цьому не зменшують власне залипання.

Підлітки розповідають, що їх бентежить, коли батьки не можуть сфокусувати свою увагу на них. Збентежені через брак уваги від батьків, вони зменшують негативні емоції… залипаючи в соцмережах і дивлячись там відео.

Батьки розповідають психологині схожі речі: коли намагаються витягти дітей з гаджетів і залучити до чогось, діти там ніби приклеєні. Зрештою, коли дістати дітей з гаджетів не вдається, батьки теж сідають і в инх залипають.

Тому психологиня каже і батькам, і дітям, змінити свої звички щодо гаджетів, щоб відновити в родині довіру та позитивну комунікацію. І це завдання – саме для батьків.

Ось поради психологині, що можна зробити.

Складіть разом правила по гаджетах всередині родини

Експертка пояснює, що часто батьки встановлюють правила, яких не планують дотримуватися. Наприклад, батьки кажуть, що не можна не заносити гаджети в спальню. А самі заносять і там залипають. Тому всі нюанси важливо проговорювати з дітьми, які правила встановлює родина разом. Поговоріть з дітьми про питання на кшталт:

Коли ми маємо відкладати свої гаджети вдома?

Як ми можемо допомагати один одному не залипати в телефони під час спільного родинного часу?

Яку систему варто нам використати для зменшення залпипання в гаджети? Це може бути корзинка, куди кладемо всі гаджети в конкретний час. Або ставити на зарядку телефони в одному місці і не чіпати їх.

Практикуйте навички активного слухання разом

Сповіщення на гаджетах відволікають нашу увагу. Цьому важко протистояти. Деякі технології одразу продумували, аби вони викликали залежність. Тому зміна своїх звичок використання гаджетів потребує часу і практики. Як? Ось що можна зробити вдома:

Підтримуйте контакт очей або дивитися на ділянку біля лиця, якщо важко итримувати контакт очей,

Ставте підсумовуючі запитання, аби переконатися в чомусь

Уникайте переривання чиєїсь думки чи розповіді, притримайте свою думку, допоки інший договорить.

Рефлексуйте на почуте

Слухайте, щоб зрозуміти, а не відповісти

Створіть робочу систему комунікацій

Часом бувають ситуації, коли треба щось терміново зробити – зателефонувати лікарю, здати звіт до дедлайну тощо, якісь повідомлення по школі для підлітків, на які треба відповісти якнайшвидше.

Тому ці моменти важливо проговорювати, аби не відкидати й не зневажувати сімейний час.

В такому разі залишайтеся сфокусованими під час родинного спілкування, допоки не треба буде його перервати

Будьте впевнені, що конкретно це відволікання справді виправдане і термінове

Зробіть план продовження спілкування після вимушеного переривання спілкування

Чітко встановлюйте кордони щодо робочих потреб

Створюйте родинний час разом

Разом обирайте те, як проводити час поза технологіями. Це може бути будь-що: разом вирішити погуляти на заході сонця містом, пограти настільні ігри, чи щось надворі, чи піти на морозиво тощо;