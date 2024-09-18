У вересні в “Доступних ліках” з'являться нові препарати: які саме і для кого

У вересні 2024 року оновлять реєстр лікарських засобів за програмою “Доступні ліки”.

Про це під час форуму по “Доступних ліках” повідомила голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

У нього увійде 48 торгових назв ліків для пацієнтів з розладами психіки поведінки, епілепсії, а також фентаніловий пластир для пацієнтів для знеболення та паліативу (тобто людей, яких вилікувати уже не вдасться і треба забезпечити їм гідно прожити час, який залишився). Пластир буде в двох дозуваннях, безоплатним для пацієнтів.

18 з 48 ліків для розладів психіки поведінки теж будуть повністю безоплатними. За решту буде доплата. Тобто частину покриває держава, частину - пацієнт.

“Доступні ліки” – державна програма, за якою пацієнти з різними захворюваннями - від серцево-судинних захворювань до пацієнтів після транспланатції - отримують конкретні ліки повністю безоплатно або з невеликою доплатою. Держава відшкодовує ці кошти понад 15 000 аптек, які беруть участь у програмі.

Загалом з 30 вересня в реєстрі по “Доступних ліках” буде 589 торгових назв ліків та медвиробів.

Станом на 16 веренся, аптекам оплатили за 9 місяців 2024 року уже 3,6 млрд грн – це рекордна сума з 2019 року.

Програма реімбурсації "Доступні ліки", у рамках якої пацієнти деякі ліки можуть отримати за рецептом безоплатно або оплативши їх частково, запроваджена у квітні 2017 року. Відтоді перелік препаратів постійно розширюється новими позиціями. З квітня 2019 року програму адмініструє НСЗУ, вона компенсує аптекам вартість ліків, відпущених за рецептом у межах цього проєкту.