Лише 2% онкопацієнтів скаржаться офіційно на те, що мусили платити за безплатне лікування – дослідження

За останні чотири роки в Україні пацієнти почали отримувати суттєво більше лікування, яке мало бути безоплатним для всіх. Утім, їм досі доводиться часто оплачувати собі обстеження та ліки.

Наприклад, минулоріч доводилося платити за операцію 55% онкопацієнтів (у 2020 році таких було 75%). А благодійні внески все ще платили 29% людей з онкозахворюванням (це менше, ніж було у 2020 році – 52%).

Лише 25% онкопацієнтів дізналися про безоплатні медпослуги від свого лікаря. В 2020 році таких було лише 9%.

Такими є результати 4-річного дослідження по доступності лікування онкозахворювань в Україні від ГО “Афіна. Жінки проти раку”.

З 2020 року в Україні діє програма медичних гарантій, тобто Національна служба здоров’я оплачує конкретні медпослуги конкретним пацієнтам за чітко визначеними тарифами. Загалом в Україні, за даними Національного канцер-реєстру, є понад 1 млн онкопацієнтів.

Наприкінці кожного року ГО «Афіна. Жінки проти раку» їх опитувало. Загалом онлайн опитали понад 2000 людей.

За словами віцепрезидентки ГО Вікторії Романюк, яка презентувала результати дослідження, безоплатно медпослуги за програмою медгарантій в 2023 році отримували вже 61% онкопацієнтів. Тоді як у 2020 році таких було лише 30%. Поменшало за цей час онкопацієнтів, які не отримували безоплатних медпослуг – з 29% до 6%.

Утім, досі понад 57% не вдалося отримувати безоплатно КТ в 2023 році. В 2020 році таких було аж 77%.

53% пацієнтів в 2023 році досі мусили платити за ліки – хіміопрепарати, таргетні чи імуно. Чотири роки тому таких було 64%. Хоча ці препарати зазвичай входять до держзакупівень і мають бути безоплатними. Також пацієнтам доводиться купувати дорогі препарати, якщо вони їм потрібні і при цьому не входять в закупівлі за держкошт.

Покращилася ситуація з препаратами супроводу – їх вливають онкохворим перед хімієтерапією для легшого перенесення і менших побічних наслідків. Ці препарати входять в пакет НСЗУ, тобто мають бути теж безоплатними. Але ще 23% пацієнтів не отримували їх безоплатно минулоріч (Чотири роки тому їх було 67%).

43% пацієнтів минулоріч не могли безоплатно пройти УЗД. В 2020 році таких було 69%.

Мамографію не отримало 33% пацієнтів в 2023 році, в 2020 таких було 49%.

Ситуація з ретгеном теж покращилася. Якщо в 2020 році платили 58% пацієнтів за це, то в 2023 році – 19%.

Досі пацієнти частіше не отримують, ніж отримують, безоплатне імуногістологічне дослідження. Воно надважливе, бо визначає тип пухлини. Адже навіть при одному онкозахворюванні може бути кілька типів, кожен лікується по-іншому. 68% мусили за це дослідження платити у 2023 році, а в 2020 році таких було 74%. Тут змін майже немає.

Пацієнти у 2023 році досі сплачували за госпіталізацію – 8%. У 2020 році таких було 27%.

При всіх цих цифрах пацієнти майже не скаржаться офіційно НСЗУ.

В 2020 році було лише 9% скарг, у 2023 році лише 2% опитаних пацієнтів звертались до НСЗУ. Чому? “Бояться скаржитись, більшість кажуть, що їм ще далі лікуватися”, – каже Романюк.

Даних за 2024 рік ще немає, опитування почнуть наприкінці осені. Утім. Романюк сподівається, що результати цього року будуть кращими за попередні, оскільки є регулярні повідомлення про закупівлю обладнання, проводить свій моніторинг НСЗУ, проводяьт інфокампанію пацієнтські організації.