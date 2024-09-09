ВООЗ на основі 63 досліджень пояснила, чи викликають рак мозку мобільні телефони

Поширені страхи, що мобільні телефони можуть збільшити ризик раку мозку людини, бо їх довго тримали біля голови, нівелюють останні дослідження.

На замовлення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) провели оглядове дослідження і опубліковали результати в Environment International.

Дослідники вивчили 63 дослідження, проведені з 1994 по 2022 роки, з учасниками в 22 країнах. Одинадцять дослідників із дев’яти країн оцінили ці дослідження. Дослідники досліджували вплив радіочастот від мобільних телефонів, базових станцій, передавачів.

Вони зосередилися на ракових захворюваннях мозку дорослих і дітей, раку гіпофіза та слинних залоз. Також досліджували ризик лейкемії (рак крові).

Дослідники завявили: незважаючи на значне зростання використання бездротових технологій за останні два десятиліття, не було відповідного зростання раку мозку.

Оцінка ризику включала і людей, які часто мають довгі телефонні розмови, і тих, хто користується мобільними пристроями більше десяти років.

Вчені заявили про «докази помірної впевненості», що випромінювання від використання мобільного телефону поблизу голови «ймовірно, не збільшує ризик» кількох видів раку нервової системи або дитячих пухлин мозку.

Існують докази «з низьким рівнем достовірності», що випромінювання від використання бездротового телефону біля голови «може не підвищувати ризик» гліоми, менінгіоми або акустичної невроми.

Існують «докази помірної впевненості», що випромінювання всього тіла від стаціонарних передавачів, таких як трансляційні антени або базові станції, «ймовірно, не підвищує» ризик дитячої лейкемії. Існують «докази з низьким рівнем достовірності», що цей тип радіації «може не підвищувати» ризик дитячих пухлин мозку.

Існують «докази з низьким рівнем достовірності», що професійне опромінення «ймовірно не підвищує» ризик раку мозку.

Доктор меднаук, гематолог і медичний онколог з Інституту раку MemorialCare в медичних центрах Оранж-Кост і Седлбек в Каліфорнії Ваель Харб каже, що вражений результатами.

“Цей огляд всеосяжний і методологічно обґрунтований, узгоджується з попередніми висновками та дає додаткову впевненість у тому, що типове використання мобільного телефону навряд чи створює значний ризик раку, – сказав Харб Healthline. – Автори ретельно оцінили численні дослідження та врахували потенційні упередження, зробивши свої висновки більш надійними”.

З ним погоджується доктор меднаук, нейроонколог Тихоокеанського інституту нейронауки, доцент кафедри трансляційної нейронауки в Інституті раку Святого Джона Навід Вейгл: “Відсутність [підвищеного] ризику розвитку пухлини в цьому наборі даних є додатковою впевненістю в тому, що радіочастота не є основним фактором ризику”.

Healthline пояснює, що з 2013 року Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) класифікувало випромінювання від мобільних телефонів як «можливо канцерогенне», з тих пір ця класифікація не переглядалася. Консультативна група IARC рекомендує якнайшвидше переоцінити класифікацію.

Свіжий огляд досліджень узгоджується з кількома минулими дослідженнями, включно з дослідженням 2011 року, які стверджують, що радіація від використання мобільного телефону не підвищує ризик раку мозку.

“Консенсус серед експертів змінився з часом, — пояснює Харб. – Ранні дослідження викликали занепокоєння щодо потенційних канцерогенних ефектів радіочастотних електромагнітних полів (RF-EMF), що призвело до класифікації використання мобільних телефонів як можливо канцерогенних IARC. Однак новіші та всебічні дослідження, включаючи цей огляд під керівництвом ВООЗ, не виявили жодних доказів, які б підтверджували істотний зв’язок між впливом РЧ-ЕМП і раком мозку. Більшість експертів тепер погоджуються, що сукупність доказів свідчить про відсутність стійкого зв’язку між використанням мобільних телефонів і підвищеним ризиком раку мозку, особливо враховуючи відсутність зростання захворюваності на рак мозку, незважаючи на глобальне зростання використання мобільних телефонів”.

Національний інститу раку США пояснює, що радіохвилі від мобільного телефону вважаються низькочастотними та низькоенергетичними. Інститут каже, що цей вид радіації низького рівня не здатний пошкодити ДНК і збільшити ризик раку.

Натомість рентгенівські апарати, наприклад, вважаються високочастотними і високоенергетичними. Цей тип випромінювання може пошкодити ДНК, потенційно спричинивши зміни в генах, що може збільшити ризик раку.

«Грунтуючись на поточних даних, немає причин для занепокоєння щодо частого використання мобільного телефону або проживання поблизу радіопередавальних веж, — сказав Харб. – Для тих, хто все ще обережний, можна прийняти прості заходи, такі як використання пристроїв hands-free або обмеження тривалих телефонних дзвінків, хоча вони, швидше за все, непотрібні. Важливо бути в курсі нових досліджень, але зараз ризик мінімальний».

То що спричинює рак мозку?

Причини раку мозку досі залишаються загадкою для медиків. Деякі відомі фактори ризику включають генетичну схильність, сімейну історію пухлин мозку та вплив іонізуючого випромінювання (наприклад, променева терапія інших видів раку).

Вік також є фактором, оскільки рак мозку, як правило, частіше виникає у людей похилого віку. Крім того, такі спадкові захворювання як нейрофіброматоз, можуть збільшити ризик.

“Більшість пухлин головного мозку є спорадичними, тобто не мають чіткої причини”, — додав Вейгл.



