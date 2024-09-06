Осінній спалах ковіду малоймовірний – Кузін

На світовому рівні наразі немає нових мутацій коронавірусу, окрім FLiRT, тому осінній спалах ковіду малоймовірний.

Таке припущення висловив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Українській правді.Життя.

“Приблизно з вересня ми вже будемо реєструвати циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси. Тобто захворюваність на COVID-19 повинна зменшуватися впродовж цього зимового періоду за оптимального сценарію”, – сказав Кузін.

Він додав, що в деяких регіонах вже захворюваність ковідом йде на спад, і Україна з другого тижня вересня починає переходити до звичайного епідсезону – циркуляції звичайних респіраторних вірусів.

“Тому зараз ми не можемо казати про те, що треба вводити якісь карантинні, обмежувальні заходи, загальнонаціональні або навіть якісь локальні”, – розповідає головний санлікар.

За його словами, якщо з’явиться новий штам, то захворюваність COVID-19 може додаватися до стандартної захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями.

Нагадаємо, літня хвиля коронавірусної хвороби в Україні стала помітною в червні і досягла піку у серпні. Загалом у світі нову хвилю спричинив FLiRT — один з варіантів вірусу, який для цього достатньо мутував.

МОЗ також оновило рекомендації щодо тих, кому потрібно щепитися від ковіду, зокрема ревакцинуватися на епідсезони. Тепер вакцинуватися треба не всім.



