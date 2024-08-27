Цукерберг заявив, що Білий дім тиснув на Facebook та Instagram під час пандемії Covid-19

Очільник компанії Meta каже, що його змушували цензурувати контент.

Марк Цукерберг, голова та генеральний директор соціальної медіакомпанії Meta, заявив, що Білий дім тиснув на його команду, змушуючи цензурувати деякий контент, пов’язаний з пандемією Covid-19.

Про це пише CNN та The Guardian.

За його словами, він шкодує про те, що піддався тиску з боку уряду США щодо цензури публікацій про Covid у Facebook та Instagram під час пандемії.

"У 2021 році високопоставлені посадовці з адміністрації Байдена, включаючи Білий дім, неодноразово чинили тиск на наші команди протягом місяців, щоб вони піддали цензурі певний контент про COVID-19, зокрема гумор і сатиру, і висловлювали велике розчарування нашим командам, коли ми не погоджувалися", – зазначив Цукерберг у листі до Джима Джордана, голови юридичного комітету Палати представників США. Також додав, що тепер "не повторив би такого".

Під час пандемії Facebook додавав користувачам сповіщення про дезінформацію, коли вони коментували або лайкали публікації, які містили неправдиву інформацію про Covid.

Компанія також видалила пости з критикою вакцин проти Covid і припущеннями, що вірус був розроблений у китайській лабораторії.

Під час президентської кампанії 2020 року в США Байден звинувачував платформи соціальних мереж, такі як Facebook, у «вбивстві людей» , дозволяючи розміщувати на своїй платформі дезінформацію про вакцини від коронавірусу.

Юридичний комітет Палати представників, який контролюється республіканцями, назвав зізнання Цукерберга "великою перемогою свободи слова" в дописі на сторінці комітету у Facebook.