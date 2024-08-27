Радник президента США з нацбезпеки Салліван прибув до Китаю, щоб стабілізувати відносини країн

Він проведе переговори з міністром закордонних справ Китаю.

Джейк Салліван з міністром закордонних справ Китаю Ван І

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван прибув до Китаю на цій посаді.

Як пише ВВС, він проведе переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І, оскільки обидві країни намагатимуться стабілізувати відносини.

Салліван і Ван вже зустрічалися чотири рази протягом 16 місяців у Відні, на Мальті, у Вашингтоні та Бангкоку. Їхня остання зустріч у січні відбулася невдовзі після саміту зустрічі президентів Сі Цзіньпіна і Джо Байдена.

Переговори заплановані на вівторок і середу. Як зазначає видання, це свідчить про те, що Китай все ще є пріоритетом для адміністрації Байдена попри те, що той йде у відставку за декілька місяців.

"Якщо Салліван зможе закласти основу для зустрічі Байдена і Сі, його поїздка покладе край найбільш значущим і складним зовнішньополітичним відносинам президента США", – зазначили у виданні.

Хоча цю поїзку не пов'язують із президентськими виборами у США, Китай уважно стежить за перебігом подій.

Крім того, Білий дім чітко дав зрозуміти, що візит Саллівана має на меті продовжити роботу адміністрації Байдена, а не "задати тон для наступного президента".

Пекін скористається можливостями візиту Саллівана, щоб прояснити власні пріоритети. Міністерство закордонних справ Китаю описало це як "критичний момент" між двома найбільшими економіками світу.

Китайські державні ЗМІ заявили, що Пекін зосередиться на вираженні серйозної стурбованості, висловленні своєї позиції та висуненні серйозних вимог щодо "тайванського питання".

Також Пекін планує обговорити запроваджені високі мита США на китайські товари.

Салліван нещодавно заявив, що він і Ван «все більше дійшли до того, щоб відкласти другорядні теми і справді вести стратегічні розмови», зокрема, і про війну в Україні.

У липні Китай заявив про припинення участі у переговорах зі Сполученими Штатами про регулювання обігу зброї та непоширення ядерного озброєння.