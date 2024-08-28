Politico: французькі правоохоронці також розшукують брата Павла Дурова

У Франції видали ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Миколи в березні, пише Politico із посиланням на відповідний юридичний документ.

У документі вказується, що французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми.

Окрім підкреслення відсутності співпраці Telegram з владою, у документі згадується використання платформи «численними злочинними угрупованнями» для виправдання ордерів на арешт братів Дурових.

Немає жодних припущень, що хтось із братів Дурових був безпосередньо залучений до будь-якої з незаконних дій, виявлених слідством.

Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування.

У прокуратурі відмовилися коментувати ордери на обох братів Дурових, оскільки слідство є таємним. Вони сказали, що «різноманітні правопорушення, вчинені через Telegram і які вимагали відкриття розслідування відділом кіберзлочинів прокуратури Парижа, включають злочини, пов’язані з дитячою порнографією (серед іншого)».

Нинішнє місцезнаходження Миколи Дурова невідоме.

Тим часом допит Павла Дурова продовжено до максимальної тривалості в 96 годин і завершиться в середу, після чого генеральному директору Telegram можуть пред'явити звинувачення або відпустити.