Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
ГоловнаСвіт

Politico: французькі правоохоронці також розшукують брата Павла Дурова

Ордери на арешт видані щодо обох братів Павла і Миколи Дурових.

Politico: французькі правоохоронці також розшукують брата Павла Дурова
Микола Дуров
Фото: habr.com

У Франції видали ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Миколи в березні, пише Politico із посиланням на відповідний юридичний документ. 

У документі вказується, що французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми.

Окрім підкреслення відсутності співпраці Telegram з владою, у документі згадується використання платформи «численними злочинними угрупованнями» для виправдання ордерів на арешт братів Дурових.

Немає жодних припущень, що хтось із братів Дурових був безпосередньо залучений до будь-якої з незаконних дій, виявлених слідством.

Адвокат Павла Дурова відмовився коментувати розслідування.

У прокуратурі відмовилися коментувати ордери на обох братів Дурових, оскільки слідство є таємним. Вони сказали, що «різноманітні правопорушення, вчинені через Telegram і які вимагали відкриття розслідування відділом кіберзлочинів прокуратури Парижа, включають злочини, пов’язані з дитячою порнографією (серед іншого)».

Нинішнє місцезнаходження Миколи Дурова невідоме.

Тим часом допит Павла Дурова продовжено до максимальної тривалості в 96 годин і завершиться в середу, після чого генеральному директору Telegram можуть пред'явити звинувачення або відпустити.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies