Литва передала Україні останні антидронові комплекси, на які "скидалися" країною

Всього литовські активісти передали Україні 1141 такий комплекс вартістю 8 мільйонів євро.

Литовські активісти відправили в Україну останні 22 із 1141 комплексу протидії ворожим дронам, які придбали за кошти донорські кошти у рамках кампанії Radarom.

Про це пише LRT.

У комплекти входять індивідуальні антидрони, монокуляри нічного бачення і лазерні приціли виробництва литовських компаній «Brolis Semiconductors» і «NT Service». Кожен набір коштує 7500 євро.

Окрім цього обладнання, придбали також прилади нічного бачення і приціли. Близько 300 з них ще не передані.

Всього у межах цього проєкту литовці задонатили понад 8 млн євро. Обладнання придбали у литовських компаній Brolis Semiconductors та NT Service.

Як заявив керівник ініціативи Лаурос Паукштес, гроші "залишаються" у Литві, тому що купували обладнання у литовських виробників.

"Після успішного завершення цього проекту підтримки ми повинні почати думати про нову кампанію – події в Курську показали, що підтримка України є надзвичайно важливою в даний момент і може допомогти зрушити застряглий фронт і емоційно надихнути українців", – додав Паукште.

Кампанію Radarom ініціювала група громадських організацій і ЗМІ: суспільний мовник LRT, Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та журналістка Ріта Мілюте.

Минулого року марафон "Radarom!" зібрав 14 мільйонів євро, на які мали придбати 14 тактичних радарів для української протиповітряної оборони.