Троє людей загинули, четверо поранені через дронову ворожу атаку по Запоріжжі

Дві жінки 83 та 86 років й 61-річний чоловік загинули, ще три жінки 19, 30, 56 років та 59-річний чоловік отримали поранення унаслідок російської атаки безпілотниками по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти 205 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області.

117 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Відрадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, Левадне та Малинівку.

6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малинівку та Роботине.

82 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 87 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нещодавно у Запорізькій області через агресію Росії загорівся об'єкт енергетики.