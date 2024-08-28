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ЗМІ: 90% російських літаків недосяжні для ATACMS

Адміністрація Джо Байдена знайшла ще одне виправдання не дозволяти Україні бити глибоко в тил ворога.

ЗМІ: 90% російських літаків недосяжні для ATACMS
M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: Mariusz Burcz

Розвідка США стверджує, що переважна більшість російських літаків, які використовують для завдання ударів по території України, базуються поза радіусом дії ракет ATACMS.

Як пише The Wall Street Journal, цей факт слугує додатковим аргументом для адміністрації Джо Байдена не змінювати позицію щодо заборони використовувати американську зброю для ударів вглиб території РФ. 

Попри наполягання української влади після найбільш масштабного обстрілу з початку повномасштабної війни, у Білому домі не мають наміру давати дозвіл на розширення дії ATACMS. Києву радять більше покладатися на "місцеві" безпілотники, які принесли успіхи щодо знищення аеродромів. 

Журналісти The Wall Street Journal також стверджують, що, попри збільшення виробництва, США все ще мають обмежені запаси ATACMS.

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