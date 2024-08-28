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У США двоє людей загинули від вибуху в цеху авіакомпанії

Інцидент стався біля аеропорту Атланти, штат Джорджія.

У США двоє людей загинули від вибуху в цеху авіакомпанії
Фото: EPA/UPG

Двоє працівників американської авіакомпанії Delta Air Lines загинули в ангарі технічного обслуговування літаків під час виконання робіт у колісному та гальмівному цеху. Ще один робітник зазнав важких поранень.

Як повідомляє Associated Press, інцидент стався на підприємстві поблизу аеропорту "Гартсфілд-Джексон", який обслуговує Атланту. У цеху пролунав вибух, найімовірніше, від колеса авіалайнера. На місце одразу вирушили бригади пожежної служби та поліції.

На роботу летовища надзвичайна ситуація не вплинула, затримок рейсів не було. У Федеральному управлінні цивільної авіації США контактують з Delta Air Lines для розслідування деталей загибелі робітників.

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