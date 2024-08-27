Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСвіт

У Польщі незабаром судитимуть двох "вагнерівців"-вербувальників

Суд над двома росіянами розпочнеться в окружному суді Кракова 9 вересня.

У Польщі незабаром судитимуть двох "вагнерівців"-вербувальників
Фото ілюстративне
Фото: Центр наспротиву

Суд над двома росіянами, членами ПВК "Вагнера", розпочнеться в окружному суді Кракова 9 вересня. Чоловіків звинувачують в участі в міжнародному збройному об'єднанні та діяльності на замовлення іноземної розвідки.

Про це пише RMF24.

Обвинувальний акт передали до суду у червні.

Двох громадян Російської Федерації, Олексія Т. і Андрія Г., звинуватили в діяльності на користь іноземної розвідки та в участі в міжнародному збройному об'єднанні, спрямованому на вчинення терористичних злочинів.

Згідно із даними розслідування, підсудні вербували в Польщі до ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наклейок у Кракові та Варшаві , що дозволяло безпосередньо контактувати з іншими особами, відповідальними за вербування та організацію", – повідомили в Нацпрокуратурі.

Підсудним також інкримінували роботу на розвідку Російської Федерації через  так звану "гібридну" війну, зокрема пропагандистську діяльность, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Чоловіків затримали співробітники Агенства внутрішньої безпеки в серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies