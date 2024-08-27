У Польщі незабаром судитимуть двох "вагнерівців"-вербувальників

Суд над двома росіянами, членами ПВК "Вагнера", розпочнеться в окружному суді Кракова 9 вересня. Чоловіків звинувачують в участі в міжнародному збройному об'єднанні та діяльності на замовлення іноземної розвідки.

Про це пише RMF24.

Обвинувальний акт передали до суду у червні.

Двох громадян Російської Федерації, Олексія Т. і Андрія Г., звинуватили в діяльності на користь іноземної розвідки та в участі в міжнародному збройному об'єднанні, спрямованому на вчинення терористичних злочинів.

Згідно із даними розслідування, підсудні вербували в Польщі до ПВК "Вагнера".

"З цією метою вони розклеїли щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наклейок у Кракові та Варшаві , що дозволяло безпосередньо контактувати з іншими особами, відповідальними за вербування та організацію", – повідомили в Нацпрокуратурі.

Підсудним також інкримінували роботу на розвідку Російської Федерації через так звану "гібридну" війну, зокрема пропагандистську діяльность, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Чоловіків затримали співробітники Агенства внутрішньої безпеки в серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.