У Польщі незабаром судитимуть двох "вагнерівців"-вербувальників

Суд над двома росіянами, членами ПВК "Вагнера", розпочнеться в окружному суді Кракова 9 вересня. Чоловіків звинувачують в участі в міжнародному збройному об'єднанні та діяльності на замовлення іноземної розвідки.
Про це пише RMF24.
Обвинувальний акт передали до суду у червні.
Двох громадян Російської Федерації, Олексія Т. і Андрія Г., звинуватили в діяльності на користь іноземної розвідки та в участі в міжнародному збройному об'єднанні, спрямованому на вчинення терористичних злочинів.
Згідно із даними розслідування, підсудні вербували в Польщі до ПВК "Вагнера".
"З цією метою вони розклеїли щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наклейок у Кракові та Варшаві , що дозволяло безпосередньо контактувати з іншими особами, відповідальними за вербування та організацію", – повідомили в Нацпрокуратурі.
Підсудним також інкримінували роботу на розвідку Російської Федерації через так звану "гібридну" війну, зокрема пропагандистську діяльность, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.
Чоловіків затримали співробітники Агенства внутрішньої безпеки в серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
- Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина кількість найманців угрупування за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки бойовиків приватної військової компанії наразі знаходяться в Білорусі та в Африці.
- У червні стало відомо, що на війні в Україні загинуло понад 20 тисяч вагнерівців, більшість із яких були завербованими ув'язненими.