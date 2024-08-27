У питанні збиття ракет над Україною Польща хоче підтримку інших країн у НАТО, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у питанні збиття ракет над Україною Польща хоче підтримку інших країн у НАТО.

Про це він заявив на брифінгу 27 серпня.

Зокрема, йдеться про збиття ракет над західною частиною України, – принаймні, тих ракет, які йдуть курсом на Польщу. "Ми багато про це говорили і треба, я так розумію, підтримка кількох країн. Польща ... вагається бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн у НАТО. Я ", – сказав Зеленський.

Він додав, що тоді Україні буде легше і вона зможе сфокусуватися на інших напрямках.

"Це б призвело до позитивних рішень і з боку Румунії. Але мені здається, тут нам усім треба працювати... щоб США підтримали це рішення. Тоді нам буде легше", – додав президент і зазначив, що у такому випадку захист цих регіонів можна було би сфокусувати на інших напрямках, де поки немає ППО.