У питанні збиття ракет над Україною Польща хоче підтримку інших країн у НАТО, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у питанні збиття ракет над Україною Польща хоче підтримку інших країн у НАТО.
Про це він заявив на брифінгу 27 серпня.
Зокрема, йдеться про збиття ракет над західною частиною України, – принаймні, тих ракет, які йдуть курсом на Польщу. "Ми багато про це говорили і треба, я так розумію, підтримка кількох країн. Польща ... вагається бути наодинці з таким рішенням. Вона хоче підтримку інших країн у НАТО. Я ", – сказав Зеленський.
Він додав, що тоді Україні буде легше і вона зможе сфокусуватися на інших напрямках.
"Це б призвело до позитивних рішень і з боку Румунії. Але мені здається, тут нам усім треба працювати... щоб США підтримали це рішення. Тоді нам буде легше", – додав президент і зазначив, що у такому випадку захист цих регіонів можна було би сфокусувати на інших напрямках, де поки немає ППО.
- У липні Зеленський вже заявляв про те, що буде справедливо, якщо Польща буде допомагати Україні збивати ракети, які летять в її напрямку. Проте таке рішення не підтримує Столтенберг.
- Пізніше глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час атак РФ по Україні.
- Перед цим Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.
- Тим часом Польща пояснила, що не збила повітряну ціль, яка залетіла на її територію під час масованої російської атаки по Україні 26 серпня через атмосферні умови.