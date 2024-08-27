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Зеленський анонсував рішення проти втечі за кордон одіозних політиків та ухилянтів

Через два тижні це рішення повинно бути готове. 

Зеленський анонсував рішення проти втечі за кордон одіозних політиків та ухилянтів
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

В Україні готують рішення, покликане побороти виїзд ухилянтів та політиків-втікачів за кордон. Про це на форумі "Україна 24" сказав президент Володимир Зеленський.

Рішення буде готове через два тижні. Зараз над ним працюють правоохоронці та прикордонники.

"Вони напрацюють рішення, як з цим боротися. Я погоджуся, що це виклик і велика проблема", – сказав він. 

Ці заходи повинні посилити і контроль, і відповідальність.

– Днями з України втік нардеп Дмитрук. Йому мали оголосити підозру, але він встиг виїхати до цього. Підозра стосувалася злочинів, вчинених торік. Але оголосити її вирішили аж зараз. 

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