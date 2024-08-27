Зеленський анонсував рішення проти втечі за кордон одіозних політиків та ухилянтів

Через два тижні це рішення повинно бути готове.

В Україні готують рішення, покликане побороти виїзд ухилянтів та політиків-втікачів за кордон. Про це на форумі "Україна 24" сказав президент Володимир Зеленський.

Рішення буде готове через два тижні. Зараз над ним працюють правоохоронці та прикордонники.

"Вони напрацюють рішення, як з цим боротися. Я погоджуся, що це виклик і велика проблема", – сказав він.

Ці заходи повинні посилити і контроль, і відповідальність.

– Днями з України втік нардеп Дмитрук. Йому мали оголосити підозру, але він встиг виїхати до цього. Підозра стосувалася злочинів, вчинених торік. Але оголосити її вирішили аж зараз.