На таку заяву президент України зауважив, що коли Дуда йому дзвонитиме, у нього може бути “зайнято”.

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти у російських солдатів, якщо вони вирішать піти з України.

Про це він сказав на пресконференції у Києві з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

Дуда пригадав часи, коли Польща виходила з радянської зони впливу, але на території країни ще були радянські війська.

"Вони залишили Польщу протягом кількох найближчих років. І ми тоді на демонстраціях кричали такий лозунг: "Совєти, додому". Українці теж мають такий лозунг, але він стосується російського воєнного корабля", – зазначив він.

"Якщо хтось на когось нападає, то мусить брати до уваги, що сам буде побитий. Але якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому і російські війська будуть виходити з України і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьмусь за телефон і задзвоню до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть. Облиште їх, хай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам", – сказав польський президент.

На що Зеленський пожартував: “А якщо буде “зайнято”? Так може статися: ти мені дзвониш, а в мене "зайнято".

Однак Дуда наголосив, що дзвонитиме доки не додзвониться.

"Але поки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що той, хто мечем воює, від меча гине", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, сьогодні Дуда заявив, що Польща підтримуватиме боротьбу України за свободу аж до перемоги. Він висловив упевненість, що незабаром війна завершиться перемогою "сил свободи над світом тиранії".