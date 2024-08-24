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Зеленський призначив головою Тернопільської ОДА В'ячеслава Негоду

Президент підписав відповідний указ сьогодні.

Зеленський призначив головою Тернопільської ОДА В'ячеслава Негоду
В'ячеслав Негода
Фото: oblradack.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив своїм указом на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації В'ячеслава Негоду ‒ колишнього заступника міністра розвитку громад.

Указ датується 24 серпня 2024 року, уряд погодив кандидатуру Негоди 16 серпня.

Торік у грудні Зеленський звільнив з цієї посади Володимира Труша. До цього часу обов'язки очільника адміністрації виконував Володимир Важинський.

“У своїх 33 роки розпочався мій шлях у Тернополі в боротьбі за державний суверенітет України. У 33-й День Незалежності України повертаюся на Тернопільщину, щоб спільними зусиллями наближувати нашу Перемогу!”, ‒ прокоментував Негода своє призначення у соцмережі Facebook.

Хто такий В'ячеслав Негода

Народився 25 травня 1957 року у с. Борщівка, Лановецького району Тернопільської області.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю архітектура, Львівський Національний університет ім. І.Франка, за спеціальністю правознавство та Національну академію державного управління при Президентові України. Доктор філософії (в галузі публічного управління та адміністрування).

У 1990-1998 роках Тернопільський міський голова, депутат Тернопільської облради.

З 1998 по 2002 рік перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України.

У 2002 році невдало балотувався до ВР 4-го скликання від Виборчого блоку політичних партій "Єдність".

У 2000-2006 роках голова секретаріату Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України, керівник секретаріату Української асоціації місцевих та регіональних влад. А з 2006 року – завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

У 2008 році став заступником Міністра Мінрегіонбуду, у 2010 році перебував у відставці.

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У 2010-2011 роках був директором Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету Міністрів України.

До 2014 року був першим заступником директора Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У 2014-2019 роках працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Також керував апаратом.

У 2019 році став заступником Міністра розвитку громад та територій України.

У 2023 Кабмін звільнив Негоду з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів.

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