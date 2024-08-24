Зеленський нагородив Трюдо Орденом Свободи

Канадський прем'єр отримав за нагороду підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Джастіна Трюдо Орденом Свободи.

Про це йдеться в указі українського лідера від 23 серпня 2024 року.

“Нагородити орденом Свободи Джастіна П’єра Джеймса ТРЮДО – Прем’єр-міністра Канади”, ‒ зазначено у докменті.

Трюдо отримав нагороду “за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

Раніше Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані країною, на території Росії.

Під час зустрічі з Зеленським у Вашингтоні у липні Трюдо анонсував пакет військової допомоги для нашої держави на суму 500 мільйонів канадських доларів.