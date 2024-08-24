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Зеленський нагородив Трюдо Орденом Свободи

Канадський прем'єр отримав за нагороду підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України

Зеленський нагородив Трюдо Орденом Свободи
Фото: canada.mfa.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Джастіна Трюдо Орденом Свободи.

Про це йдеться в указі українського лідера від 23 серпня 2024 року.

“Нагородити орденом Свободи Джастіна П’єра Джеймса ТРЮДО – Прем’єр-міністра Канади”, ‒ зазначено у докменті.

Трюдо отримав нагороду “за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-канадського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

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Раніше Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані країною, на території Росії.

Під час зустрічі з Зеленським у Вашингтоні у липні Трюдо анонсував пакет військової допомоги для нашої держави на суму 500 мільйонів канадських доларів.

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