У Херсоні нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка "полювала" за ППО, а також шпигувала за посадовцями обласної військової адміністрації.

Про це пише СБУ та Офіс генпрокурора.

У результаті спецоперації в місті затримали трьох учасників ворожого осередку, які діяли окремо один від одного, але «замикалися» на єдиного куратора з РФ.

Куратором виявився росіянин Олександр Костін – окупаційний «перший заступник міністра інформаційної політики» на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

Окрім функцій "рупора Кремля", агенти намагалися виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі. Для цього Костін залучив двох своїх підлеглих із окупаційної «мінінформполітики», як резидентів (керівників) агентурної мережі. До її складу вони дистанційно завербували трьох мешканців Херсона. Один з них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади – «заліг на дно».

Фото: СБУ Переписка зрадників

Фото: СБУ Переписка зрадників

За вказівкою резидентів агентурної групи фігуранти розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру. Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки ракетно-дронових ударів по локаціях українських захисників.

Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури.

Також російські агенти шпигували за посадовцями обласної військової адміністрації. Отриману інформацію фсб планувала використати для залякування представників ОВА через особисті погрози фізичної розправи.

Фігуранти планували залучити максимальну кількість «однодумців» з правобережної частини регіону.

Для цього вони створили Телеграм-канал, який функціонував нібито від імені проросійського підпілля в обласному центрі. Потенційних учасників адміністратори ворожого інтернет-ресурсу закликали «зливати» туди координати Сил оборони та персональну інформацію про українських захисників.

Фото: СБУ Затриманий зрадник

Фото: СБУ Затриманий зрадник

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій.Наразі слідчі Служби безпеки оголосили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Злочинні дії Костіна заочно кваліфіковано за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам фсб заочно повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.