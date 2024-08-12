Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.

У Харкові ліквідували шахрайський call-центр, який ошукав громадян Латвії на 11 млн гривень.

Про це повідомили у Нацполіції.

Шахраї телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.

Для правдоподібності своєї оборудки злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували для створення у потерпілих уявлення, що торгівля насправді відбувається і кошти дійсно залучені у фінансові інвестиції.

Фото: Нацполіція У Харкові викрили шахрайський кол-центр

Коли потерпілі говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію. Насправді ж перераховані кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Фото: Нацполіція Один із затриманих шахраїв

Організував шахрайську схему 27-річний мешканець міста Харкова, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців.

Кіберполіцейські Харкова ідентифікували їх особи та місцезнаходження. Поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких затримали пʼятьох фігурантів, включаючи організатора. Вилучили документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та 5 елітних авто.

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуків гроші

Слідчі Нацполіції оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Особи трьох інших учасників шахрайської оборудки встановлюються.

У травні в Одесі ліквідували call-центр, працівники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців.