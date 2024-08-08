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Зеленський погодив створення наглядової та експертної рад Нацмузею Голодомору-геноциду

Президент підписав відповідні зміни до закону. 

Зеленський погодив створення наглядової та експертної рад Нацмузею Голодомору-геноциду
Національний музей Голодомору-геноциду
Фото: Михайло Марків

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до Закону України №3884-ІХ  «Про музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Законом пропонується порядок формування та визначення повноважень наглядової ради й експертної ради музею, до складу яких мають увійти представники фахових й наукових груп, міжнародних організацій і нащадки жертв Голодомору.

Раніше, 18 липня, Верховна Рада України прийняла відповідний акт. 

"Метою є створення законодавчих умов для здійснення контролю за діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду в умовах повномасштабного вторгнення рф", – уточнили у ВР. 

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