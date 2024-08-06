Повідомили про підозру двом іноземцям, які у рефрижераторі перевозили за кордон 16 чоловіків

Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Оголосили про підозру двом іноземцям, які у рефрижераторі перевозили за кордон 16 чоловіків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Молдови.

За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

Поліцейські вилучили вантажівку, товаро-транспортну документацію, телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Іноземців затримали, їм повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до дев'яти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 млн грн. Досудове розслідування триває.

З лютого 2022 року до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.