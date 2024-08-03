Прем'єр Молдови відкинув "придністровське питання" у переговорах Росії та України

Очільник уряду Молдови Дорін Речан заперечив сценарій включення питання щодо долі невизнаного Придністров'я до потенційних переговорів між Росією та Україною про припинення війни.

В інтерв'ю виданню NewsMaker прем'єр-міністр заявив, що інтереси Молдови будуть дотримані за умови, що мирний процес відбудеться в тих рамках, які нині визначає Україна.

Він також підкреслив, що проблема Придністров'я буде вирішуватися урядом Молдови разом із зацікавленими особами - при цьому лише мирним шляхом. Тож політик не бачить сенсу виносити це питання на переговори, які вестимуться без участі молдовської сторони.