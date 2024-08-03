США та Саудівська Аравія переконали росіян не постачати зброю хуситам

У Кремлі хотіли своєрідно помститися Вашингтону за дозвіл Україні бити по території РФ.

Агенція CNN стверджує, що Росія планувала передати ракетне озброєння та інші військові засоби єменським хуситам, які здійснюють постійні обстріли цивільних суден в акваторії Червоного моря. Проте "шквал залаштункових зусиль" США та Саудівської Аравії завадив цим намірам.

У Кремлі допомогу хуситам, яких Сполучені Штати визнали міжнародними терористами, розглядали як своєрідну помсту адміністрації Джо Байдена за дозвіл Збройним Силам України завдавати ударів західною зброєю по російському прикордонню.

Саудівська Аравія, з якою росіяни не наважуються псувати відносини, розглядає хуситів як ворогів. Дипломатичними каналами Ер-Ріяд разом з Вашингтоном спромоглися переконати Москву не підтримувати угруповання зброєю.

Проте є свідчення того, що Кремль все ж надіслав на допомогу хуситам інструкторів. Під час проходження Червоним морем одного із російських кораблів було зафіксовано незвичну зупинку, під час якої частина екіпажу пересіла на інше судно курсом до Ємену.