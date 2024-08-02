В Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час родиної сварки

В Білій Церкві Київської області чоловік під час сварки підірвав гранату.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5" в одній з кімнат будинку, де і відбувся конфлікт”, - розповіли в поліції.

Внаслідок вибуху всі присутні отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення різних частин тіла. Під час реанімаційних заходів померла дружина чоловіка, його 36-річний син знаходиться у стабільному стані.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).