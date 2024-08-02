У Чернігові відкрили перший рекрутинговий центр української армії

Відкриття першого в Чернігові та 30-го в Україні центру рекрутингу української армії відбулося 2 серпня.

Про це повідомляє Міноборони України.

Центр рекрутингу розташований у приміщенні ЦНАПу. Там працюють цивільні спеціалісти, які пройшли багаторівневе навчання.

"Вони не роздають повістки, а лише допомагають людям вибрати посаду та військову частину у війську", — йдеться в повідомленні.

До обов'язків фахівців центру входить повний супровід людини до армії. Вони допомагають із документами, контактують із посадовими особами і, в разі потреби, вирішують непорозуміння.

У центрі доступні понад 10 тисяч вакансій — водії, медики, стрілки, діловоди, бухгалтери, кухарі, ремонтники тощо. Крім того, спільно з Victory Drones та Drone Force реалізуються два проєкти з навчання та залучення до Сил оборони операторів БПЛА.

"Ця ініціатива Міністерства оборони покликана надати можливість людям зрозуміти, які є вакансії і який шлях треба пройти, щоб долучитися до військової служби, що важливо, на конкретну посаду конкретної військової частини. Наше завдання — допомогти людині визначитися та застосувати свої навички та цивільний досвід для захисту Батьківщини", — зазначив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.