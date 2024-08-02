Лубінець: РФ обстріляла окуповану Волноваху заради провокації

У ніч на 2 серпня російська армія влаштувала чергову провокацію. Росіяни обстріляли окуповану Волноваху і вбили 76-річного чоловіка.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У п'ятницю, 2 серпня, росіяни обстріляли місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації, аби, по суті, влаштувати провокацію.

"Країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території! Внаслідок цього загинув 76-річний чоловік, поранена жінка. Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях", – заявив омбудсман.

Лубінець наголосив, що міжнародна спільнота, зокрема, ООН та ОБСЄ, повинні окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах.

"Нам потрібні конкретні кроки! Адже наразі місцеві жителі на ТОТ — це заручники терористів! Україні потрібно повернути контроль над своєю територією!" — наголосив Дмитро Лубінець.