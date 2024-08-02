​Майже 130 фермерів загинули в Україні після повномасштабного вторгнення РФ

Забрудненням земель вибухонебезпечними речовинами ставить під загрозу життя і здоров’я близько 6,37 мільйона людей.

128 українських фермерів загинули від вибухових пристроїв з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ситуація в Україні з забрудненням земель вибухонебезпечними речовинами ставить під загрозу життя і здоров’я близько 6,37 мільйона людей.

В Асоціації саперів, на даний час найбільш важкою ситуація із замінуванням залишається на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині та Донеччині. На розмінування земель в Україні потрібно 37 млрд доларів.

Тим часом Кабмін схвалив програму компенсацій фермерам щодо витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, зокрема для фермерів, які вже розмінували власні ділянки. До кінця року в держбюджеті на фінансування програми передбачили три мільярди гривень.

Програма передбачає, що держава компенсує 80% вартості витрат. При цьому такі землі фермерів, за умовами програми, мають бути розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності. Аграрії вже мають можливість подати заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування.