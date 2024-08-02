Росіяни знищили унікальне мозаїчне панно в окупованому Маріуполі

У 2019 році мозаїка "Металурги" експонувалася на штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Росіяни відкрили залізничний вокзал у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області й демонтували мозаїку "Металурги" із зали очікування на другому поверсі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Відомо, що навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу більш як на 80%. Тепер окупанти відкрили залізничний вокзал нібито для реконструкції.

Під час демонтажу вони повністю знищили унікальне мозаїчне панно "Металурги" із зали очікування на другому поверсі.

Велике мозаїчне панно на честь маріупольських робітників "Металурги" створили у 1974 році. Понад сорок років воно прикрашало залу головного залізничного вокзалу й стало однією з "візитівок" міста.

У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Також не відомо як надалі використовуватимуть відновлений вокзал та чи дозволять доступ до нього містянам.

"Куди зможуть їздити з вокзалу маріупольці окупанти не повідомляють. Можливо, його взагалі будуть використовувати для військових цілей, щоб перевозити військову техніку та спорядження", — додають у міськраді.