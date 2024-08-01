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Жадан анонсував вихід нової збірки оповідань "Арабески"

До неї увійдуть 12 оповідань, і ця книга, на думку самого автора, поки що є його найкращою прозою. 

Жадан анонсував вихід нової збірки оповідань "Арабески"
Сергій Жадан
Фото: Макс Требухов

Письменник і військовослужбовець бригади Національної гвардії України "Хартія" Сергій Жадан анонсував вихід нової збірки оповідань. Книга під назвою "Арабески" вийде друком у видавництві Meridian Czernowitz.

Про вихід книжки Жадан написав у Facebook. До неї увійдуть 12 оповідань.

Для оформлення книги та обкладинки використані малюнки письменника. Назва "Арабески" – символічна, оскільки аналогічну збірку мав ще один літератор, який жив і писав у Харкові, представник "розстріляного відродження" Микола Хвильовий. 

"Для мене це справді особлива книжка. І, мабуть, найкраща (поки що) моя проза", – прокоментував заплановану збірку Жадан.

Частину коштів з продажу книги повинні передати на допомогу "Хартії". Відправляти замовлені примірники обіцяли на початку вересня. 

  • Більше читайте в інтерв'ю "Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»". 
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