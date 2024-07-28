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Під час Олімпіади у Парижі українці покажуть фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі"

Цей та інші документальні фільми можна переглянути в українському домі Volia Space.

Під час Олімпіади у Парижі українці покажуть фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі"
"20 днів у Маріуполі"

Україна покаже на Олімпіаді в Парижі фільм-переможець "Оскара" "20 днів у Маріуполі", передає Associated Press.

Стрічку можна буде подивитися в українському домі Volia Space, який запрацював у суботу, 27 липня.

Крім концертів та інших заходів, тут показуватимуть документальні фільми, що покликані допомогти світовій аудиторії перейнятися досвідом України, яка пережила багаторічну війну.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав український дім  "штаб-квартирою України в Парижі під час Олімпійських ігор". Очікується, що багато українських та іноземних офіційних осіб візьмуть участь у публічних виступах та зроблять тут заяви.

Мінмолодьспорту повідомило, що 28 липня, зокрема, у Volia Space відбувся показ фільму "Джамала. Пісні свободи". Крім того, американський режисер Раян Сміт тут мав презентувати стрічку Soldiers of Song.

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