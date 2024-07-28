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Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У другий змагальний день українці боротимуться за медаль у трьох дисциплінах.

Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Український дзюдоїст Богдан Ядов під час змагань.
Фото: IJF

14:10. За годину українка Яна Беломоїна випробує свої сили в маунтенбайку, крос-кантрі! Учора їй не вдалося зачепитися за десятку найкращих, тому вона спробує покращити свій результат цього разу, хоч сьогодні змагання будуть більш непередбачуваними й екстримальними.

14:00. Ще одна сумна новина... Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіди! За інформацією Суспільне спорт, причиною такого рішення українки стала хвороба після церемонії відкриття Олімпійських ігор. 

13:45. Нарешті перемога! Українка Маргарита Песьцька подолала першй раунд змагань із настільного тенісу, здолавши в 1/32 Ораван Парананг із Таїланду – 4:3! Так тримати!

13:42. Знову повз фінал!.. Сергій Куліш не зміг пробитися до фінального частини змагань зі стрільби з 10 метрів з пневматичної гвинтівки. До фіналу пройшло 8 кращих стрільців, а українець посів 27 місце.

13:35. Знову залишаємося за бортом фіналу! Український плавець Олександр Желтяков не зміг кваліфікуватися до основних змагань за підсумками запливів на 100 метрів на спині. Він став 24-м, а до фіналу вийшло 16 плавців. Кваліфікація у плаванні на 200 метрів на спині відбудеться 31 липня, тому українець ще має шанс реабілітуватися на дебютній Олімпіаді.

13:31. Богдан Ядов поступився Йондонперенлею Басхуу в 1/8 фіналу та завершив виступи на Олімпіаді-2024.

13.26. Ядов виходить на татамі! Тримаємо кулачки за українця.

12:50. Українець Богдан Ядов в 1/8 фіналу зустрінеться з Йондонперенлеєм Басхуу з Монголії. Суперник українця є дворазовим бронзовим призером Чемпіонатів світу, тому недооцінювати його точно не варто!

12:45. Вода в річці Сена все ж брудна. На Олімпіаді скасували тренування з тріатлону через стан води. У Франції кажуть, що причина забруднень – дводенна злива. Закликаємо мера Парижа Анн Ідальго не купатися в Сені, бо можуть бути проблеми.

12:40. Згодом свій виступ розпочне українська спортсменка з настільного тенісу. В 1/32 фіналу Маргарита Песоцька змагатиметься проти представниці Тайланду Ораван Парананг.

12:33. Повертаємося до спортивної гімнастики! Єдина українська атлетка у цьому виді спорту Анна Лащевська закінчила виступи у кваліфікації, набравши 50.298 очок за підсумками 4 снарядів. Зараз вона йде 7-ю (до фіналу кваліфікують 24 найкращих). Змагання зі спортивної гімнастики серед жінок триватиме фактично весь день.

12:29. Тим часом китайський стрілець Сє Юй став олімпійським чемпіоном у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків. Друге і третє місце посіли італійці  Федеріко Мальдіні й Паоло Монна відповідно.

12:25. На вогневий рубіж вийшов український стрілець Сергій Куліш. Він випробувує свої сили у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Влучності тобі, Сергію. 

12:20. Браво, Богдане! Український дзюдоїст Богдан Ядов здолав Айбека Уулу з Киргизстану в 1/16 фіналу Олімпійських ігор!

12:00. За декілька хвилин український дзюдоїст Богдан Ядов (66 кг) вийде на татамі Олімпійських ігор.

Вітаємо, друзі! Сьогодні на Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбудуться змагання у 25 видах спорту. У 8 з них розіграють 13 комплектів нагород.

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