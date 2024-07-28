Розклад змагань Олімпіади-2024 на 28 липня

Сьогодні на Олімпійських іграх українські атлети виступлять у семи видах спорту.

Юлія Бірюкова з України під час жіночої індивідуальної гонки на змаганнях з велоспорту на шосе під час Олімпійських ігор 2024 ро

Сьогодні, 28 липня, на Олімпіаді-2024 в Парижі відбудуться змагання з 25 видів спорту, у восьми з яких розіграють медалі.

Розклад змагань на 28 липня:

10:30. Стрільба, пневматичний пістолет 10 м, фінал, чоловіки

11:00. Дзюдо, кваліфікація. Богдан Ядов (66 кг)

12:15. Стрільба, пневматична гвинтівка 10 м, чоловіки, кваліфікація. Сергій Куліш

13:00. Стрільба, пневматичний пістолет 10 м, фінал, жінки

15:10. Велоспорт, маунтинбайк, кроскантрі, фінал. Яна Беломоїна

16:30. Веслування, гребний слалом, байдарка-одиночка, півфінал. Вікторія Ус

17:00. Дзюдо, фінали. Можливо Богдан Ядов (66 кг)

18:00. Скейтбординг, стріт, жінки, фінал

18:10. Стрільба з лука, команди, жінки, фінал

18:15. Баскетбол, чоловіки, група. США – Сербія

18:45. Веслування, гребний слалом, байдарка-одиночка, фінал. Можливо Вікторія Ус

21:30. Плавання, фінали у 100 м брасом та 400 м комплексом у чоловіків, 100 м батерфляєм у жінок

Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Еліна Світоліна – Моюка Учіджіма (Японія)

Теніс, жінки. Марта Костюк – Лулу Радовчич (Австралія)

Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди)

Теніс, жінки, 1/32 фіналу. Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія)

Теніс, жінки, пари, 1/32 фіналу. Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Чжен Сайсай / Ван Сінюй (Китай)

Нагадаємо, у перший змагальний день Олімпійських ігор збірна України зі спортивної гімнастики вийшла до фінальної частини змагань у командному багатоборстві.