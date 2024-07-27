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Золото Олімпійських ігор-2024 з шосейного велоспорту взяла австралійка

Українка Юлія Бірюкова спортсменка впала на дистанції велогонки та травмувалася, однак продовжила боротьбу.

Золото Олімпійських ігор-2024 з шосейного велоспорту взяла австралійка
Юлія Бірюкова зліва. Ілюстративне фото
Фото: SprintCycling

Золото Олімпійських ігор-2024 з шосейного велоспорту взяла австралійка Грейс Браун, пише Суспільне. 

Срібну медаль виборола британка Анна Гендерсон, а третє місце посіла американська велогонщиця Хлоя Дагерт.

Їхні результати:

  • Грейс Браун (Австралія) – 39:38.24 хвилини;
  • Анна Гендерсон (Велика Британія) – 41:09.83;
  • Хлоя Дагерт (США) – 41:10.70.

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Українка Юлія Бірюкова перед стартом змагань отримала 27-й номер.

Стартовий відрізок траси у 13.1 кілометр українка подолала за 17:58.71 хвилини. А 22 кілометри ‒ за 30:53.40 хвилин.

Оскільки гонка відбувалася під рясним дощем, Бірюкова впала на дистанції велогонки та зазнала пошкоджень: щонайменше розбила лікоть. Падіння також вплинуло на час гонки. Однак вона фінішувала велоспортсменка, подолавши 32.4 кілометри за 44:43.73 хвилини. З цим результатом у підсумковому загальному заліку Бірюкова посіла 27-ме місце.

  • Сьогодні офіційно стартували Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Більше дивіться за цим посиланням.
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