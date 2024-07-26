Спортивний арбітражний суд підтвердив справедливість анулювання “золота” команди РФ із фігурного катання на Іграх в Пекіні

Також триває розгляд апеляції Канади, в якій канадські спортсмени вимагають присудження їм бронзових медалей Олімпіади.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію росіян з приводу позбавлення “золота” командних змагань у фігурному катанні на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті CAS.

Апеляцію подавали Олімпійський комітет Росії, федерація фігурного катання Росії, а також учасники Олімпіади-2022 в Пекіні, зокрема Каміла Валієва.

У рішенні CAS вказано, що анулювання результатів Валієвої на олімпійських командних змаганнях із фігурного катання було справедливим.

Отже, команда РФ із фігурного катання не може бути нагороджена золотою медаллю.

Крім того, триває розгляд апеляції Канади, в якій канадські спортсмени вимагають присудження їм бронзових медалей Олімпіади. При цьому США має бути нагороджена "золотом", а Японія – "сріблом".

Спортивний арбітражний суд 29 січня за порушення антидопінгових правил дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на 4 роки.