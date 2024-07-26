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Спортивний арбітражний суд підтвердив справедливість анулювання “золота” команди РФ із фігурного катання на Іграх в Пекіні

Також триває розгляд апеляції Канади, в якій канадські спортсмени вимагають присудження їм бронзових медалей Олімпіади.

Спортивний арбітражний суд підтвердив справедливість анулювання “золота” команди РФ із фігурного катання на Іграх в Пекіні
Каміла Валієва
Фото: EPA/UPG

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію росіян з приводу позбавлення “золота” командних змагань у фігурному катанні на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті CAS.

Апеляцію подавали Олімпійський комітет Росії, федерація фігурного катання Росії, а також учасники Олімпіади-2022 в Пекіні, зокрема Каміла Валієва.

У рішенні CAS вказано, що анулювання результатів Валієвої на олімпійських командних змаганнях із фігурного катання було справедливим.

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Отже, команда РФ із фігурного катання не може бути нагороджена золотою медаллю.

Крім того, триває розгляд апеляції Канади, в якій канадські спортсмени вимагають присудження їм бронзових медалей Олімпіади. При цьому США має бути нагороджена "золотом", а Японія – "сріблом".

Спортивний арбітражний суд 29 січня за порушення антидопінгових правил дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на 4 роки.

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