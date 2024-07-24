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Зимові Олімпійські ігри в 2030 році пройдуть у Французьких Альпах

Зимову Олімпіаду-2030 планується провести з 1 по 17 лютого.

Зимові Олімпійські ігри в 2030 році пройдуть у Французьких Альпах
Зимові Олімпійські ігри в 2030 році пройдуть у Французьких Альпах
Фото: olympics.com

142-а сесія МОК обрала Французькі Альпи господарем XXVI зимових Олімпійських ігор в 2030 році. 

Про це повідомила пресслужба МОК.

Зимові Олімпійські ігри 2030 року планується провести з 1 по 17 лютого 2030 року. Зимові Паралімпійські ігри відбудуться з 1 по 10 березня 2030 року.

Змагання будуть організовані в чотирьох кластерах, від Женевського озера і північних Альп до Середземного моря на півдні, щоб використовувати якомога більше існуючих місць. Також заплановано, що змагання з ковзанярського спорту відбудуться за межами Франції.

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Спортсмени зможуть проживати у п’ятьох олімпійських містечках, розташованих не більше ніж за 30 хвилин від місця проведення змагань.

Очікується, що церемонію закриття можна буде провести вздовж знаменитої Англійської набережної Ніцци, довжиною 7 км уздовж узбережжя Середземного моря. Це буде перша церемонія поза стадіоном під час зимових Олімпійських ігор. Місце проведення церемонії відкриття ще не визначено.

В МОК наголосили, що із запропонованих місць 93% є або будуть тимчасовими.

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