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Марокко перемогло Аргентину у стартовому поєдинку Олімпійських ігор

У групі України зіграли перший футбольний поєдинок на паризьких Іграх.

Марокко перемогло Аргентину у стартовому поєдинку Олімпійських ігор
Фото: x.com/Olympics

Збірна Аргентини поступилася Марокко (1:2) у першому турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024.

Про це повідомили на сторінці Олімпійських ігор у соцмережі Х.

У складі марокканців дублем відзначився Рахімі. Аргентинці відповіли точним ударами Сімеоне. Гол Медіна на 16 доданій хвилині скасували через офсайд.

Після гри вболівальники закидали збірну Аргентини сміттям та вибуховими предметами.

У паралельному матчі групи В збірна України зустрінеться з командою Іраку. Початок матчу – о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпіаді.

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