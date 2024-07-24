Марокко перемогло Аргентину у стартовому поєдинку Олімпійських ігор

У групі України зіграли перший футбольний поєдинок на паризьких Іграх.

Збірна Аргентини поступилася Марокко (1:2) у першому турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024.

Про це повідомили на сторінці Олімпійських ігор у соцмережі Х.

У складі марокканців дублем відзначився Рахімі. Аргентинці відповіли точним ударами Сімеоне. Гол Медіна на 16 доданій хвилині скасували через офсайд.

Після гри вболівальники закидали збірну Аргентини сміттям та вибуховими предметами.

У паралельному матчі групи В збірна України зустрінеться з командою Іраку. Початок матчу – о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії візьме участь в Олімпіаді.