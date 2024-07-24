​"Україна - Ірак": сьогодні національна збірна зіграє свій перший матч на Олімпіаді

Сьогодні, 24 липня, відбудеться поєдинок між олімпійськими футбольними командами Іраку (U-23) та України (U-23), який стане першим для нашої збірної на турнірі.

Гра відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон і розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Підопічні Руслана Ротаня потрапили у групу В до Аргентини, Марокко та Іраку.

На жаль на Олімпійські ігри не вдалося відправити найсильніший склад. Через заборону клубів на турнір не поїхали Мудрик, Трубін, Судаков, Бондаренко, Ванат, Бражко, Забарний та інші гравці.

Тим не менш, навіть в ослабленому складі "синьо-жовті" можуть претендувати на вихід у плей-оф. На думку букмекерів, наша збірна є беззаперечним фаворитом зустрічі. Так, експерти Favbet пропонують зробити ставку на перемогу україни з коефіцієнтом 1,84. На перемогу Іраку пропонується коефіцієнт 5,40. Однак, найімовірнішим результатом зустрічі називають нічию з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,10).

Збірна України на молодіжному Євро-2023 U-21 потрапила до четвірки найкращих команд. На груповій стадії турніру наша "молодіжка" зустрічалася з Іспанією (2:2), переграла Хорватію (2:0) та мінімально здолала Румунію (1:0). У чвертьфіналі турніру Синьо-жовті вибили Францію (3:1), а у півфіналі поступилися Іспанії (1:5). Таким чином наша команда вперше кваліфікувалася на Олімпійські ігри у Парижі.