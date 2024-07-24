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Селін Діон може виступити на відкритті Олімпіади в Парижі

Президент Франції зберіг інтригу, хоча й визнав, що хотів би побачити співачку на церемонії.

Селін Діон може виступити на відкритті Олімпіади в Парижі
Селін Діон
Фото: EPA/UPG

Французька та світова преса активно тиражує ймовірну участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі канадійської співачки Селін Діон. До обговорення чуток долучили навіть президента Франції Емманюеля Макрона.

Як пише BBC, політик в ефірі державного мовника France 2 заявив, що побачити та почути Діон під час головної для Франції події року "було б фантастично". Він також підтвердив, що співачка перебуває у Парижі, де її раніше помітили в оточенні кількох шанувальників.

Діон у грудні 2022 року було діагностовано синдром, який спричинює спазми м'язів. Через це вона скасувала низку концертів. Виступ на Олімпіаді міг би стати для виконавиці яскравим поверненням на сцену.

Емманюель Макрон заявив, що не впливає на сценарій та графік організаторів церемонії відкриття, тож не знає, чи справді для тисяч атлетів і мільярдів глядачів співатиме саме Селін Діон - або ж Леді Гага, про участь якої теж почали активно розповідати інсайдери та папараці. 

Інтрига триматиметься до п'ятниці, 26 липня, коли й відбудеться відкриття Ігор.  

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