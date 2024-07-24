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ЗМІ: у Росії заборонили експорт бензину

Російський уряд з 1 серпня повертає заборону на вивезення бензину.

ЗМІ: у Росії заборонили експорт бензину
В Росії заборонили експорт бензину (ілюстративне фото)
Фото: autocentre.ua

Після підвищення гуртових цін на бензин на десятки відсотків у Росії заборонили вивозити бензин. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на The Moscow Times.

Таким чином Росія хоче нормалізувати ситуацію на гуртовому ринку, де від початку року злетіли ціни та виник дефіцит бензину марки АІ-95.

Російський уряд з 1 серпня повертає заборону на вивезення бензину, яку ввели 1 березня, а скасували в кінці травня.

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Джерела серед трейдерів розповідали, що від початку червня у Росії гуртові ціни на бензин АІ-95 злетіли на 44% і перевищили 70 тис. рублів за тонну. На ринку виник його хронічний дефіцит.

Крім того, вартість АІ-92 на Санкт-Петербурзькій біржі від початку року виросла на 23%. Таким чином вона наблизилася до рекордів осені 2023-го. 

"Після серії українських ударів по найбільших російських НПЗ обсяги переробки нафти у червні впали до дворічних мінімумів. Випуск бензину, згідно з Росстатом, з кінця грудня до кінця травня обвалився на 20%, а дизельного палива – на 11%", – йдеться у матеріалі.

Після цього російська влада засекретила статистику, з червня Міненергетики Росії перестало публікувати щотижневі оперативні дані щодо виготовлення палива. 

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