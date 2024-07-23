Індонезія вперше за 10 років планує відновити імпорт нафти з Росії, – Reuters

Індонезійська нафтопереробна компанія востаннє купувала російські сорти нафти ESPO Blend і Sokol більше 10 років тому.

Індонезійська державна нафтопереробна компанія Pertamina додала російські сорти нафти до умов своїх тендерів на купівлю сировини для найбільшого у країні нафтопереробного заводу у вересні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед трейдерів.

Як повідомляє агентство, Pertamina не купувала російську нафту після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, хоча Індонезія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії.

Відомо, що Pertamina востаннє купувала російські сорти нафти ESPO Blend і Sokol більше 10 років тому.

Західні санкції проти енергетичного сектору Росії, включаючи ембарго ЄС на її нафту та механізм обмеження цін, зробили Китай, Індію та Туреччину основними покупцями російської нафти.

Pertamina запросила російську нафту Urals разом із сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими для надходження на НПЗ Cilacap 15-17 вересня.

Pertamina також допустила до тендеру нафту Sokol серед легких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інших з доставкою 18-20 вересня.

За даними джерел Reuters, один із тендерів завершився минулого тижня, а інший – у понеділок, проте їх результати ще не оголошені.

Один із співрозмовників агентства, знайомий з планами Pertamina, запевнив, що компанія купуватиме російську нафту лише в тому випадку, якщо вона продаватиметься за ціною, нижчою встановленого країнами "G7" ліміту на рівні $60 за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив у вівторок, що компанія закуповуватиме сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її нафтопереробного заводу, дотримуючись усіх відповідних норм.

"Якщо ми купуємо сиру нафту з Росії, це буде зроблено за механізмом обмеження ціни", – заявив речник команії Германсіях Насроєн.