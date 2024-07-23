Пентагон презентував Арктичну стратегію, яка передбачає протистояння загрозам з боку Росії та Китаю

Сполучені Штати планують посилити свою присутність в Арктиці, включно з військовими навчаннями.

США планують посилити в Арктиці свою присутність і взаємодію із союзниками, включаючи військові навчання, а також моніторинг і реагування на можливі загрози в регіоні.

Відповідну Арктичну стратегію 2024 презентував Пентагон, передає "Голос Америки".

У регіоні Північного полюса присутні вісім так званих "Арктичних держав", які мають території за полярним колом. Це - Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Росія, Швеція і США.

У Пентагоні зазначили, що присутність Росії в Арктиці, включаючи військову, може становити загрозу для територій США та союзників. Адже Росія збільшує свою присутність в Арктиці, відкриваючи військові об’єкти радянських часів, а також висуває надмірні претензії на арктичні води.

Крім того, Росія співпрацює з Китаєм, який має власні інтереси в регіоні, хоч і не є Арктичною державою.

"Ми спостерігаємо зростання співпраці між КНР і Росією в Арктиці, в комерційному плані, причому КНР є головним спонсором російської енергетичної експлуатації в Арктиці, і все більше у військовому плані, коли Росія і Китай проводять спільні навчання біля узбережжя Аляски. Усі ці виклики посилилися, оскільки наслідки зміни клімату — це швидке підвищення температури та зменшення льодового покриву, і це сприяє всій цій діяльності", - зазначила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс.

Щоб протистояти загрозам, Пентагон має стратегію із трьома напрямками, що включає посилення можливостей об'єднаних сил, активнішу взаємодію із союзними та збільшення присутності США в Арктиці.

Арктична стратегія США також передбачає продовження спеціальних, спільних, міжвідомчих і комбінованих навчань, а також військових маневрів і моделювання в Арктиці.

Окремим викликом у Пентагоні визнали глобальне потепління, що призводить до танення льодів в Арктиці та відкриття нових морських шляхів, що означає нові можливості для торгівлі та використання ресурсів, але також збільшує ризик для країн, чиї кордони раніше були захищені важкодоступністю регіону.

"Зміна клімату докорінно змінює Арктику, а разом з нею геополітику та оборонні місії США", - пояснила Гікс.