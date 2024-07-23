Очільниця Секретної служби США подала у відставку

Це відбулося на тлі розслідування порушень безпеки після замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку, повідомляє CNN.

Це сталося на тлі розслідування порушень безпеки, пов'язаних із нещодавнім замахом на кандидата у президенти Дональда Трампа.

У Конгресі пролунали двопартійні заклики до відставки Чітл, а законодавці-республіканці навіть спробували оголосити їй імпічмент. Законодавці були особливо обурені після появи очільниці Секретної служби для публічних свідчень перед Комітетом з нагляду Палати представників, де Чітл не побажала відповідати на низку запитань.

Посадовиця тоді визнала, що на мітингу були "значні" та "колосальні" проблеми з безпекою, але відкинула вимоги про її відставку, заявивши, що вважає себе найкращою кандитатурою на посаду голови Секретної служби на даний момент.