Камала Гарріс отримала достатню кількість підтримки, щоб стати кандидаткою на пост президента США

Її підтримали значно більше, ніж необхідні 1976 делегатів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала підтримку достатньої кількості делегатів Демократичної партії для того, щоб перемогти в номінації на посаду президента у серпні.

Як пише CNN, її підтримали значно більше, ніж необхідні 1976 делегатів.

Її підтримали, зокрема, губернатори штатів Мічиган, Міннесота, Вісконсин та Іллінойс.. Вони приєдналися до очільників штатів Кентуккі, Північної Кароліни, Каліфорнії та Пенсільванії.

За даними видання, Гарріс підтримують понад 40 сенаторів-демократів і майже 100 членів Палати представників, в тому числі ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Також очікується підтримка Гаріс від лідера більшості в Сенаті Чака Шумера і лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріас та демократів найвищого рангу в кожній із палат.

Вона також має підтримку політичних сил Конгресу Чорношкірих Кокусів, Іспаномовних Кокусів Конгресу та Прогресивних Кокусів Конгресу, а також двох ключових профспілок: Міжнародного союзу працівників сфери обслуговування та Американської федерації вчителів.

Підтримки делегатів, які не є обов’язковими, продовжують надходити.

Команда Камали Гарріс повідомила про рекордну суму пожертв, зібрану на передвиборчу кампанію. Вдалося зібрати понад 81 мільйон доларів за 24 години.Це є найбільшою сумою, зібраною протягом доби.