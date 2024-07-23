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Кандидатуру Камали Гарріс на посаду кандидатки в президенти США підтримала Ненсі Пелосі

Перед тим Пелосі вплинула на рішення Байдена знятись з виборів.

Кандидатуру Камали Гарріс на посаду кандидатки в президенти США підтримала Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі
Фото: EPA/UPG

Ексспікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі публічно виступила на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс для її участі у виборах президента США.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні я з величезною гордістю та безмежним оптимізмом щодо майбутнього нашої країни підтримую віцепрезидентку Камалу Гарріс на посаді президента Сполучених Штатів”, - йдеться в заяві Ненсі Пелосі.

Ексспікерка Палати представників висловила переконання в “силі та мужності Камали Гарріс як борця за сім’ї працівників”, зокрема, у боротьбі за право вибору жінок.

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“Особисто я десятиліттями знала Камалу Гарріс як людину, яка має сильні цінності, віру та відданість державній службі”, - наголосила Пелосі.

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