Кандидатуру Камали Гарріс на посаду кандидатки в президенти США підтримала Ненсі Пелосі

Ексспікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі публічно виступила на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс для її участі у виборах президента США.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Сьогодні я з величезною гордістю та безмежним оптимізмом щодо майбутнього нашої країни підтримую віцепрезидентку Камалу Гарріс на посаді президента Сполучених Штатів”, - йдеться в заяві Ненсі Пелосі.
Ексспікерка Палати представників висловила переконання в “силі та мужності Камали Гарріс як борця за сім’ї працівників”, зокрема, у боротьбі за право вибору жінок.
“Особисто я десятиліттями знала Камалу Гарріс як людину, яка має сильні цінності, віру та відданість державній службі”, - наголосила Пелосі.
- Раніше повідомлялось, що Байден готовий переосмислити участь у виборах на тлі тиску з боку Ненсі Пелосі.
- Команда віцепрезидентки США Камали Гарріс почала обдзвонювати демократів майже одразу після заяви Джо Байдена про вихід з виборчих перегонів. Лідери Демократичної партії підтримали її.
- Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента.