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Байден заявив, що не піде з поста президента США

"...Продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, коли маю честь бути вашим президентом", - заявив лідер Сполучених Штатів.

Байден заявив, що не піде з поста президента США
Джозеф Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден не збирається подавати у відставку.

Про це йдеться у дописі на сторінці у соцмережі Х.

"Нам потрібно пам'ятати, хто ми. Я присвятив своє президентство доказу цього і продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, коли маю честь бути вашим президентом", - наголосив Байден.

  • У Білому домі заявили, що президент США не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.
  • Деталі про графік президента США на решту тижня оголосять найближчим часом. Серед іншого, від нього очікують  звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення припинити участь у президентських перегонах.
  • Заяви про те, що президенту США варто залишити пост, залунали від кандидата Дональда Трампа і його однопартійців.
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