Байден заявив, що не піде з поста президента США

Президент США Джозеф Байден не збирається подавати у відставку.
Про це йдеться у дописі на сторінці у соцмережі Х.
"Нам потрібно пам'ятати, хто ми. Я присвятив своє президентство доказу цього і продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, коли маю честь бути вашим президентом", - наголосив Байден.
- У Білому домі заявили, що президент США не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.
- Деталі про графік президента США на решту тижня оголосять найближчим часом. Серед іншого, від нього очікують звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення припинити участь у президентських перегонах.
- Заяви про те, що президенту США варто залишити пост, залунали від кандидата Дональда Трампа і його однопартійців.