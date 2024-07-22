Байден заявив, що не піде з поста президента США

"...Продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, коли маю честь бути вашим президентом", - заявив лідер Сполучених Штатів.

Президент США Джозеф Байден не збирається подавати у відставку.

Про це йдеться у дописі на сторінці у соцмережі Х.

"Нам потрібно пам'ятати, хто ми. Я присвятив своє президентство доказу цього і продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, коли маю честь бути вашим президентом", - наголосив Байден.