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​У Білому домі запевняють, що Байден не планує достроково складати повноваження

Він планує завершити свій термін на посаді.

​У Білому домі запевняють, що Байден не планує достроково складати повноваження
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNN.

"Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу", – зазначив речник Білого дому Ендрю Бейтс. 

Він також заявив, що Байден успадкував після Дональда Трампа "економіку у вільному падінні, зростаючі показники насильницьких злочинів та підірвані альянси", та зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже пів століття, а у НАТО з’явилися нові члени. 

Деталі про графік президента США на решту тижня оголосять найближчим часом. Серед іншого, від нього очікують  звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення припинити участь у президентських перегонах.

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