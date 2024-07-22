​У Білому домі запевняють, що Байден не планує достроково складати повноваження

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNN.
"Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу", – зазначив речник Білого дому Ендрю Бейтс.
Він також заявив, що Байден успадкував після Дональда Трампа "економіку у вільному падінні, зростаючі показники насильницьких злочинів та підірвані альянси", та зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже пів століття, а у НАТО з’явилися нові члени.
Деталі про графік президента США на решту тижня оголосять найближчим часом. Серед іншого, від нього очікують звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення припинити участь у президентських перегонах.
- Увечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.
- Кандидат від республіканців, експрезидент Дональд Трамп відреагував на це заявою з образами та заявив, що Байден "не може" обіймати посаду.